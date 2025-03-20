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MLB／索托鋒芒之下的隱憂 傷病問題成大都會外野地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
索托成為大都會春訓焦點，但在他的鋒芒之下，大都會的外野其實潛藏著些許危機。 美聯社
索托成為大都會春訓焦點，但在他的鋒芒之下，大都會的外野其實潛藏著些許危機。 美聯社

大都會隊休賽季以15年7.65億美元的超大合約網羅強打少年索托（Juan Soto），鋒芒耀眼的他也成為大都會春訓焦點。大聯盟官網記者狄柯摩（Anthony DiComo）撰文分析，撇除索托，大都會外野的實際表現。

報導中提到，大都會如果能保持陣容健康，右外野毫無疑問將由索托鎮守，而左外野將交由尼莫（Brandon Nimmo），至於中外野則是希瑞（Jose Siri）以及泰勒（Tyrone Taylor）輪替，不過最大的問題仍然是傷病。

馬提的身體健康將成為外野調度的關鍵因素。 路透
馬提的身體健康將成為外野調度的關鍵因素。 路透

尼莫春訓時一直受到右肩痠痛的困擾，替補名單中的馬提（Starling Marte）身體狀況也不甚穩定，因此泰勒可能也將負擔左外野的防守任務，溫克（Jesse Winker）也是可以考慮的人選之一。

狄柯摩認為，馬提與溫克將會是外野調度的關鍵人物，馬提將面臨的課題是膝蓋傷勢，而溫克則是因為長期擔任指定打擊，防守可能較為生疏。大都會現階段的另一種解方是探詢內野工具人的可能性，多重守位的選手將可以幫上大忙。

大都會 索托

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