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MLB／前NFL四分衛驚喜現身觀眾席 三壘界外飛球輕鬆入手

聯合新聞網／ 綜合報導
前NFL明星四分衛皮特皮特與妻子一同前往東京觀看海外開幕戰，在三壘手孟西面前輕鬆接到界外球。 美聯社
前NFL明星四分衛皮特皮特與妻子一同前往東京觀看海外開幕戰，在三壘手孟西面前輕鬆接到界外球。 美聯社

昨天道奇隊與小熊隊進行東京開幕賽第2戰，6局下道奇三壘手孟西（Max Muncy）積極爭搶界外飛球，幾乎要越過三壘防護網，不過即使身體延伸至極限仍無法接到，他面前接住這顆球的球迷被認出，竟是前NFL明星四分衛皮特（Rodney Peete）。

6局下，道奇中繼投手納克（Landon Knack）面對小熊打者哈普（Ian Happ），一顆直球被哈普擊成界外飛球，孟西一路追到觀眾席邊，皮特發揮他優秀的運動天賦，在孟西面前輕輕鬆鬆地將球接住，孟西只能無奈搖頭。

皮特與他的妻子霍莉（Holly Robinson Peete）一同前往東京觀賽，他們的兒子小皮特（Rodney Peete Jr.）患有自閉症，是道奇休息室的工作人員，道奇球團十分重視小皮特，球員們也十分喜愛這位幕後功臣。

雖然皮特以橄欖球聞名，但他在大學時期也是南加州大學棒球隊二游班底，還4度在大聯盟選秀中被挑中，甚至在他已進入NFL的1990年，老虎隊還在選秀會上指名他。

NFL 大聯盟 道奇

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