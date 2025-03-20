MLB／大谷翔平光代言收入就1億美元 成棒壇第一人！

專門計算運動經濟的網站「Sportico」公布2025年薪資榜前15大球星，簽下巨約的大都會隊球星索托（Juan Soto）排名第一，與大谷翔平是唯二能超過1億美元（約新台幣33億元）收入的球員，也是世上唯二兩人。

索托今年預測能賺進1.29億美元，其中有95%來自薪資，他在去年12月與大都會簽下15年7.65億美元合約，其中有7500萬美元的簽約金。

大谷翔平則是與道奇隊簽下10年、7億美元的合約，但因採取延遲支付，平均每年僅領取200萬美元，但作為超級球星，他在去年再次贏得MVP並拿下第一座世界大賽冠軍，他依舊能夠靠著廣告、代言、商品銷售獲得超過1億美元的收入。

在大谷翔平之前，大聯盟透過代言收入最高紀錄約在1000萬美元，基特（Derek Jeter）、鈴木一朗都曾達到，而大谷翔平直接跳升10倍。

能夠賺進超過1億美元的業外收入，放眼體壇只有高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）、網球名將費德勒（Roger Federer）、籃球射手柯瑞（Stephen Curry）曾辦到，大谷翔平是棒球第一人。

「Sportico」預測大谷翔平今年收入為廣告代言1億美元加上年薪200萬美元排名第二，而第1名的索托廣告代言僅700萬美元，前15大球星中廣告代言第二高的是費城人哈波（Bryce Harper）1000萬美元。