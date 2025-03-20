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MLB／喜獲大谷翔平本季首轟球！10歲小球迷：要當傳家之寶
昨日在東京巨蛋迎來大聯盟海外開幕賽第2戰，大谷翔平5局上敲出本季首轟，幫助道奇隊以6：3擊敗小熊隊。這顆全壘打球最終被一名10歲的小球迷藤森創太（Sota Fujimori）撿到，他興奮表示要將這顆球當成傳家之寶。
其實這支全壘打本來與創太無緣，一開始是從旁邊的陌生球迷手中掉回場內，後續經由裁判重新審視畫面，確認是一發全壘打，而小熊中外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）則將這顆球扔回觀眾席，最後落在創太手中。
「我還以為我沒機會拿到球了。」從跟球擦身而過，到落進自己懷中，創太賽後受訪時向記者們分享他的喜悅，阿姆斯壯也解釋當下狀況：「一開始我對判決存疑，不過我很開心這孩子拿到球。」
小學四年級的創太身穿道奇球衣，也準備了手套到場，受訪時開心地將球從自己的小背包拿出來展示，並表示自己也有在打棒球，是個外野手，「我簡直不敢相信自己能拿到這顆球，我要當作傳家之寶。」
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