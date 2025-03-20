MLB／大谷翔平與寶可夢「烈咬陸鯊」有驚人巧合 官方也認證

大聯盟東京開幕系列賽由大谷翔平領軍的道奇隊，與小熊隊在東京巨蛋交手，本次大聯盟特別與日本知名IP《寶可夢》合作，每位球員登場時都附上寶可夢角色，其中大谷和「烈咬陸鯊」有驚人巧合，引發球迷討論。

大谷官方數據身高約190公分、體重95公斤，竟與烈咬陸鯊一模一樣。另外，烈咬陸鯊登場的「神奧地區」原型為北海道；而大谷職棒發跡地正是位於北海道的火腿隊。

18日賽前介紹兩隊成員時，大聯盟請孩童拿「寶貝球」投擲，6隻皮卡丘登場，與現場球員互動。球員出場時大螢幕顯示，每位球員都對應1個寶可夢角色，搭配《寶可夢》經典配樂。

大谷登場時現場響起巨大歡呼，大螢幕將他與「烈咬陸鯊」配對，這幕引發大量日本網友討論「這是官方認證？」話題一度成為日本網路流行趨勢。