MLB／大都會為開幕戰做好準備 阿隆索炸3分砲、彼德森鎖5局

大都會隊在周三晚間熱身賽中以8：2擊敗太空人隊，展現穩定攻守表現，為即將到來的開幕戰做好準備。

這場比賽大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）幾乎派出完整主力陣容，可能就是下周五與太空人開幕戰的先發打線。由於麥尼爾（Jeff McNeil）因傷缺席開季，貝提（Brett Baty）被安排擔任第8棒二壘手。

貝提。 法新社

貝提近期打擊狀態火熱，這場比賽3打數2安打，包含一支三壘安打與二壘安打，另有1分打點與1得分，春訓打擊率提升至0.333，整體攻擊指數（OPS）1.010。守備方面，貝提在二壘表現穩健，面對艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）強襲球時完成精彩飛撲，單膝傳球將打者刺殺，顯示出逐漸適應這個新角色。

「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）第6局面對前隊友卡斯楚（Miguel Castro）時，敲出他今年春訓首轟，一發3分砲直接將比賽比數拉開至7：0。他本場比賽4打數1安打，選到1次保送。

大都會在前5局的得分則多來自太空人守備失誤，包括亞土維（Jose Altuve）左外野失誤，讓索托（Juan Soto）的高飛犧牲打變成一記帶有失誤的推進，讓大都會拿下第2分。

最終，大都會全場敲出12支安打，其中貝提、尼莫（Brandon Nimmo）、泰勒（Tyrone Taylor）皆有2安打的表現。

彼德森。 法新社

大都會投手彼德森（David Peterson）春訓第4次登板，第3次先發持續發揮穩定壓制力，主投5局無失分，只被敲出2支安打，送出4次三振，但也有3次保送。彼德森2024年10勝3敗、防禦率2.90，春訓至今已投15.2局，防禦率僅0.57，每局被上壘率0.89，成為大都會投手群中表現最為出色的選手之一。

牛棚方面，狄亞茲（Edwin Diaz）第6局登板，雖被擊出2支安打，但仍順利化解危機，未失分。史坦尼克（Ryne Stanek）則在他的投球局數中表現亮眼，送出2次三振。相較之下，明特（A.J. Minter）的狀態較為掙扎，春訓第3次登板被打2支安打，失2分，包括一發全壘打，並投出1次保送與2次三振，這是他今年春訓首次失分。葛瑞特（Reed Garrett）則在第9局收尾，三上三下，並送出3次三振。