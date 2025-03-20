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MLB／大谷翔平廣告代言賺翻 2025估33億元美職棒居首

中央社／ 洛杉磯19日專電
有媒體估計，大谷翔平廣告代言今年就有新台幣33億元進帳，世界棒球界第一人。（路透）
有媒體估計，大谷翔平廣告代言今年就有新台幣33億元進帳，世界棒球界第一人。（路透）

日本球星大谷翔平美國職棒大聯盟（MLB）打出頂尖成績，年收入驚人。媒體估計，即便不算球團薪資，光是廣告代言，大谷今年就有新台幣33億元進帳，世界棒球界第一人。

聚焦運動產業的美國體育新聞網站Sportico發表2025年美國職棒大聯盟最高薪球員名單，洛杉磯道奇隊的大谷翔平、紐約大都會的蘇鐸（Juan Soto）高居榜首，今年收入都突破1億美元（約新台幣33億元）。

Sportico報導指出，以薪資加上代言收入計算，美國職棒大聯盟從來沒有球員能在1年內收入超過1億美元，但今年大谷翔平和蘇鐸雙雙打破這項紀錄。

Sportico估計，蘇鐸今年收入1.29億美元（約新台幣42億元），大聯盟第一。這筆錢大部分來自球團，包括合約薪資以及7500萬美元的簽約獎金。他去年與大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣250億元）合約。

大谷翔平2025年收入1億200萬美元，僅次於蘇鐸，但他絕大多數都是廣告代言，僅少部分來自球團薪資。

大谷去年與道奇簽下10年7億美元（約新台幣233億元）合約，但他與球團談好延遲支付，這10年合約期間，他每年只領200萬美元（約新台幣6659萬元）薪資。

Sportico估計，大谷翔平今年光是廣告代言費用就高達1億美元，美國職業棒壇的第一人。若僅看代言收入，大聯盟排第2的是費城人球星哈波（BryceHarper），他今年預估代言收入為1000萬美元，僅是大谷1/10。

「 洛杉磯時報」報導，大聯盟海外賽轟動東京，大谷翔平的臉幾乎無所不在，無論是街頭、機場廣告看板，或出現在電視和雜誌廣告版面，大谷代言的商品從球鞋、保養品到航空公司、手錶應有盡有。

Sportico整理，在大谷之前，美職大聯盟年度最高代言收入的紀錄保持人是洋基傳奇球星吉特（DerekJeter）、水手傳奇球星鈴木一朗，金額為1000萬美元。

大谷翔平締造年度1億美元代言收入，加入高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）、網球明星費德瑞（Roger Federer）、籃球明星柯瑞（Stephen Curry）組成的年度代言收入破億美元俱樂部。

大聯盟 大谷翔平 美國職棒

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