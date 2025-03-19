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MLB／看大谷翔平開轟毫無波瀾 羅伯茲點出朗希在緊張

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇教頭羅伯茲(中)。 美聯社
道奇教頭羅伯茲(中)。 美聯社

道奇隊今天以6：3擊敗小熊隊取得開季2連勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對於大谷翔平開轟毫不意外，也看出佐佐木朗希的初登板確實有些緊張。

道奇隊今天團隊3轟，展現大聯盟的強力棒球拿下勝利，大谷翔平在5局上敲出的全壘打一度打到球迷的手彈回場內，但經過重播輔助判決認定是他的本季首轟。

「老實說一點也不吃驚。」羅伯茲對於大谷翔平開轟給予如此回應，「不管他做什麼都不會讓我感到驚訝。」在第一線見證大谷翔平去年演出「50轟、50盜」之後，羅伯茲心中毫無波瀾。

今天東京巨蛋共有42367人進場，大谷翔平開轟的瞬間氣氛熱烈，羅伯茲表示：「很多人來看翔平會有怎樣的表現。我認為他能在東京巨蛋打出本壘打，對所有人來說都是一件很棒的事。」

至於今天先發3局失1分的佐佐木朗希，雖然球速最快達到100.5哩，但也出現多達5次四壞，羅伯茲表示：「我認為朗希非常緊張，這是可以理解的。雖然球速很快，但控球還有些不穩。當他情緒高漲時，控球容易出問題，第三局他雖然有些掙扎，但仍然投出了很棒的表現。」

佐佐木朗希 大谷翔平 羅伯茲

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