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MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

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MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平開轟。 法新社
大谷翔平開轟。 法新社

道奇隊今天以6：3擊敗小熊隊，在東京的海外開幕系列賽取得2連勝，大谷翔平更是敲出本季首轟站上賽後英雄訪問台，他很開心能夠讓日本球迷看到大聯盟的強力棒球。

大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊，前兩打席都出局，但5局上的第3打席，大谷翔平將右投皮爾森（Nate Pearson）的一顆99.1哩的速球掃到中右外野靠近全壘打牆處，球打到球迷伸出的手彈回場內。

裁判經過重播輔助判決，判定球的軌跡會越過全壘打牆，認定為陽春砲，道奇隊也擴大為6：2領先，7局上2出局、二壘有人時，大谷翔平被故意四壞保送，東京巨蛋響起巨大噓聲，而9局上1出局、一二壘有人時，大谷翔平則又獲得四壞保送。

最終以3打數1安打的成績結束今天賽事，大谷翔平賽後站上英雄訪問台回應全場的歡呼聲，他說：「很開心球隊贏球，打出那一轟鬆了一口氣。」

道奇隊昨天靠安打串連以4：1贏球，今天則是團隊敲出3轟，大谷翔平外還有艾德曼（Tommy Edman）、赫南德茲（Enrique Hernandez）也開轟，大谷說：「昨天我們沒有開轟，很高興還是讓大家看到了符合大聯盟風格的強力的全壘打。」

大谷翔平開轟與隊友擊掌慶祝。 法新社
大谷翔平開轟與隊友擊掌慶祝。 法新社

然而回顧第5局的全壘打，大谷翔平有些害羞的說，原本以為自己打得很好，「結果有點微妙，不過能打到還是很開心。」

在這兩場比賽，大谷翔平敲出3支安打包還1轟，但他說最高興的還是球隊取得2連勝，而今天佐佐木朗希也有精彩的投球，「他很有氣勢，可能有些太用力了，不過球速也很快，我認為他的投球非常堅韌、出色。」

大谷翔平最後跟日本球迷說：「這成為了我美好的回憶，也希望能再次以這樣的方式參加比賽，如果今年還能得到大家的支持，那會讓我非常高興。」大谷翔平露出爽朗的笑容，也激起看台觀眾的歡呼。

大谷翔平 道奇

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