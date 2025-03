MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

道奇隊今天以6:3擊敗小熊隊,在東京的海外開幕系列賽取得2連勝,大谷翔平更是敲出本季首轟站上賽後英雄訪問台,他很開心能夠讓日本球迷看到大聯盟的強力棒球。

大谷翔平今天作為先發第1棒、指定打擊,前兩打席都出局,但5局上的第3打席,大谷翔平將右投皮爾森(Nate Pearson)的一顆99.1哩的速球掃到中右外野靠近全壘打牆處,球打到球迷伸出的手彈回場內。

裁判經過重播輔助判決,判定球的軌跡會越過全壘打牆,認定為陽春砲,道奇隊也擴大為6:2領先,7局上2出局、二壘有人時,大谷翔平被故意四壞保送,東京巨蛋響起巨大噓聲,而9局上1出局、一二壘有人時,大谷翔平則又獲得四壞保送。

最終以3打數1安打的成績結束今天賽事,大谷翔平賽後站上英雄訪問台回應全場的歡呼聲,他說:「很開心球隊贏球,打出那一轟鬆了一口氣。」

道奇隊昨天靠安打串連以4:1贏球,今天則是團隊敲出3轟,大谷翔平外還有艾德曼(Tommy Edman)、赫南德茲(Enrique Hernandez)也開轟,大谷說:「昨天我們沒有開轟,很高興還是讓大家看到了符合大聯盟風格的強力的全壘打。」

大谷翔平開轟與隊友擊掌慶祝。 法新社

然而回顧第5局的全壘打,大谷翔平有些害羞的說,原本以為自己打得很好,「結果有點微妙,不過能打到還是很開心。」

在這兩場比賽,大谷翔平敲出3支安打包還1轟,但他說最高興的還是球隊取得2連勝,而今天佐佐木朗希也有精彩的投球,「他很有氣勢,可能有些太用力了,不過球速也很快,我認為他的投球非常堅韌、出色。」

大谷翔平最後跟日本球迷說:「這成為了我美好的回憶,也希望能再次以這樣的方式參加比賽,如果今年還能得到大家的支持,那會讓我非常高興。」大谷翔平露出爽朗的笑容,也激起看台觀眾的歡呼。

Shohei Ohtani 🎤on Roki's debut, happy to hit a homerun in front of the fans in Japan, glad teammates got to experience the country! 🇯🇵

©️SportsNetLA pic.twitter.com/B6XHGdFrBb