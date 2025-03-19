MLB／道奇日本雙星閃耀2連勝 大谷翔平開轟、佐佐木朗希飆火球

大聯盟在日本舉行的海外開幕系列賽，道奇隊日本雙星再次閃耀，大谷翔平敲出本季首轟、佐佐木朗希先發3局失1分，以6：3擊敗小熊隊取得二連勝。

道奇隊昨天在山本由伸先發5局失1分、大谷翔平雙安演出下，以4：1拿下勝利，今天則交給佐佐木朗希登板，大谷翔平繼續擔任先發第1棒、指定打擊。

「令和怪物」佐佐木朗希成為大聯盟史上第24位初登板就是先發的日本投手，先發3局僅被敲1支安打，然而因壞球偏多，另有多達5次保送，其中安打跟3次保送都集中在第3局，也是丟掉1分的原因，最快球速100.5哩（約161公里）、均速98哩（約158公里）。

佐佐木朗希另有3次三振，包含1局下的生涯首K，就是賞給日本同胞鈴木誠也，佐佐木朗希對決的5顆99到101哩的速球中，夾雜1顆曲球，結果最後投進好球帶的99.3哩速球讓鈴木誠也揮棒形成擦棒被捕。

佐佐木朗希。 美聯社

而大谷翔平今天前兩打席分別是左外野飛球、滾地球出局，不過道奇隊靠著艾德曼（Tommy Edman）陽春砲，以及赫南德茲（Enrique Hernandez）2分砲及高飛犧牲打，早早取得5：2領先。

大谷翔平不落人後，5局上的第3打席面對中繼右投皮爾森（Nate Pearson），在2好2壞後將一顆99.1哩的速球掃到外野靠近全壘打牆處、球打到球迷伸出的手彈回場內，裁判經過重播輔助判決，判定球的軌跡會越過全壘打牆，因此仍判定為陽春砲。

開季第2場就開轟，大谷翔平追平個人最快紀錄，第8打席開轟則是第二快，僅次於2018年的6打席開轟，也成為繼2004年3月31日的松井秀喜以來，再次有日本球員在日本舉辦的大聯盟開幕系列賽開轟。

7局上大谷翔平再次上場，然而2出局二壘有人，讓小熊隊決定故意四壞保送，東京巨蛋立刻響起巨大噓聲，不過小熊隊成功度過危機；9局上則沒有閃躲空間，1出局、一二壘有人輪到大谷翔平，但正面對決結果仍是投出四壞保送，但接著小熊隊製造雙殺再次化解。

大谷翔平今天總計3打數1安打，另有2次四壞保送，有1打點，開季至今8打數3安打，打擊率3成75，OPS為1.319。

而小熊隊同樣連兩天出賽的鈴木誠也今天則是4打數無安打，被三振3次另有1次保送上壘，本季首安仍在等待中。