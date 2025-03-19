MLB／佐佐木朗希初登板飆火球 3局失1分首K賞給鈴木誠也

別上「MLB Debut」徽章，道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希在大聯盟的初登板就在家鄉日本，東京巨蛋舉行的大聯盟海外開幕戰，佐佐木朗希先發3局失1分，最快球速100.5哩（約161公里）、均速98哩（約158公里），退場時道奇隊以5：1領先。

佐佐木朗希成為大聯盟史上第24位初登板就是先發的日本投手，然而因壞球偏多，先發3局僅被敲1支安打，另有多達5次保送，也是丟掉1分的原因，另有3次三振。

開賽佐佐木朗希看似投得氣喘吁吁，但面對首名打者哈普（Ian Happ）就是3顆100哩（約160公里）速球對決，成功製造飛球出局。

面對小熊隊第2棒鈴木誠也，佐佐木朗希在5顆99到101哩的速球中，夾雜1顆曲球，結果最後投進好球帶的99.3哩速球讓鈴木誠也揮棒形成擦棒被捕，大聯盟生涯首次三振就是K掉日本同胞。

接著2球就讓強打塔克（Kyle Tucker）敲出飛球出局，佐佐木朗希的初登板在1局下投出三上三下。

道奇隊援護來得快，2局上史密斯（Will Smith）保送、孟西（Max Muncy）二壘打，接著史密斯靠暴投得分，赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打送回孟西，單局得到2分。

2局下佐佐木突然陷入亂流，單局出現2次四壞，但用內野飛球、製造雙殺化解危機；3局上2出局後，艾德曼（Tommy Edman）又敲出一發陽春砲擴大領先，在一旁熱身的佐佐木朗希也用手拍打手套致意。

只不過3局下佐佐木亂流擴大，1出局後被敲1支安打，隨後連投3次四壞保送，奉送小熊隊1分，接著以連2K結束滿壘危機，他也振奮大叫，不過投到56球的他也結束今天任務，4局下由賈西亞（Luis García）接替。