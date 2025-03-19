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MLB／以為無法再投！太空人冠軍班底睽違868天重返投手丘

聯合新聞網／ 綜合報導
麥卡勒斯上次出賽是在2022年世界大賽G3，接著便開始了漫長的復健之路。 美聯社
麥卡勒斯上次出賽是在2022年世界大賽G3，接著便開始了漫長的復健之路。 美聯社

太空人隊投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）2年前因右前臂傷勢而開始復健之旅，，今天是他睽違868天再度踏上投手丘，在春訓面對國民隊的比賽先發1局無失分。賽後麥卡勒斯有感而發，直呼這段時間真的很漫長。

今年31歲的麥卡勒斯2023年因右前臂受傷，選擇動刀治療而導致賽季報銷，他的上一次大聯盟出賽要追溯到2022年的世界大賽，當年他也因為其他傷勢而鮮少出賽，整季累積出賽8場，繳出4勝2敗、防禦率2.27的成績。

今天麥卡勒斯重返投手丘，教練團派他先發面對國民，麥卡勒斯主投1局用13球，無安打無失分，有1次觸身球，最快球速達93英哩。不過終場國民以4：3擊敗太空人，麥卡勒斯無關勝敗。

麥卡勒斯受訪坦言，復健之路非常孤單，這是一趟漫長的旅程，還能夠有今天的表現真的非常難，甚至在去年，他一度覺得自己無法再投球了，「讓我堅持下去的動力就是回到球場，跟隊友並肩作戰的欲望。」

世界大賽 大聯盟

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