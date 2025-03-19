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MLB／海外賽第2戰佐佐木朗希先發 東京上午下雪不減球迷熱情

中央社／ 東京19日專電
東京今天早上下起雪。 法新社
東京今天早上下起雪。 法新社

美國職棒MLB洛杉磯道奇對決芝加哥小熊第2戰今晚開打，東京都上午氣溫急凍，部分地區下起小雪，東京巨蛋周邊也可看到「注意落雪」警告牌，仍有不少球迷從中午就開始聚集，準備看道奇先發投手佐佐木朗希的大聯盟首秀。

MLB開幕戰3月18日晚間在東京巨蛋登場，道奇陣中球星大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。包括道奇先發投手山本由伸、小熊先發投手今永昇太，以及大谷翔平和小熊的鈴木誠也，這場比賽共有4名日本球員同場較勁，吸引全日本球迷關注，東京巨蛋觀眾人數為4萬2365人。

根據負責轉播的日本電視台，昨晚開幕戰收視率達到家庭收視率31.2%、個人收視率19.9%、核心觀眾收視率10.2%，瞬間最高收視率則是35.7%。

東京海外開幕賽首戰由道奇獲勝，但日本球迷是大贏家。 美聯社
東京海外開幕賽首戰由道奇獲勝，但日本球迷是大贏家。 美聯社

開幕戰第2戰晚間開打，道奇先發投手為佐佐木朗希，據悉小熊的先發投手將是左投史提爾（JustinSteele）。

在開幕戰之前，外界普遍預期大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Frederick Freeman）會擔任1至3棒，但貝茲因為身體不適提前返美，弗里曼昨天也因為感覺左腹不適，突然被移出先發打線，如何調動安排，考驗總教練羅伯茲（Dave Roberts）。

關東地區今天氣溫驟降，根據天氣網站，東京都心凌晨5時氣溫攝氏6.6度，到了上午8時降至1.3度，接近上午10時下滑至0.5度。隨著氣溫下降，各地開始出現積雪。截至上午11時，氣溫稍微回溫至2.2度，降雪逐漸轉為降雨，預料下午將逐步轉晴。

佐佐木朗希

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