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MLB／ON連線鼓勵才有今日大谷 栗山英樹：歷史是連接的

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
看著大谷翔平如今穿著道奇隊球衣光榮回到日本，前監督栗山英樹有感而發。 美聯社
看著大谷翔平如今穿著道奇隊球衣光榮回到日本，前監督栗山英樹有感而發。 美聯社

從日本出發的大谷翔平如今穿著道奇隊球衣回到日本，與長嶋茂雄、王貞治兩位傳奇球星合影，前監督栗山英樹更透露，在大谷翔平剛開始展現投打二刀流時，兩位大前輩給予正面鼓勵，「我無法形容這些話對翔平有多大的幫助」。

大谷翔平2013年作為日職火腿隊球員，以投打二刀流之姿亮相時曾受到不少質疑，但在栗山英樹及火腿球團全力支持下，大谷不僅在日職揮舞雙刀，更一路殺到美職、拿下年度MVP，如今隨著大聯盟海外開幕戰再次返回日本獻技。

栗山英樹在Sponichi Annex發表大聯盟海外開幕戰的觀戰心得，其中點出大谷翔平與兩位傳奇的淵源，「回想起2013年，當翔平開始他的二刀流生涯時，周圍的聲音全都是擔心。然而，長嶋茂雄先生和王貞治先生給了他支持。」

大谷翔平與長嶋茂雄合影。
大谷翔平與長嶋茂雄合影。

栗山英樹透露，當時長嶋茂雄曾對大谷翔平說：「如果有可能，就去嘗試看看。」而王貞治則是在與火腿隊比賽前，特地到火腿隊的更衣室對大谷說：「雖然很辛苦，但為了棒球界，請加油。」

栗山英樹表示，自己曾形容大谷翔平是由棒球之神派來的，肩負著棒球界的重大使命，而長嶋茂雄、王貞治也擔負著同樣的使命，「他們感受到翔平將會成為改變歷史的選手，並且鼓勵他去挑戰。」而這樣的成果在大聯盟實現。

栗山英樹也想像，如果60年前長嶋茂雄接受了大聯盟的邀請，或許時代會提早到來，但他與王貞治的「ON連線」就不會出現，巨人隊的V9（九連霸）也可能不會出現，「那麼日本棒球是否能如此繁榮呢？我們無法確定哪個情況更好。」

不過栗山英樹認為，回到最初，就是長嶋茂雄、王貞治的鼓勵，代表新時代的大谷翔平才到了這裡，「歷史是連接的，對於讓我深刻感受到這一點的開幕戰，我再次心懷感激。」

大谷翔平 栗山英樹 王貞治

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