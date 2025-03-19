MLB／美日職棒差距？王貞治：要40、50年才追得上

美職大聯盟今年在日本舉行海外開幕戰，世界全壘打王、軟銀球團會長王貞治也親自到東京巨蛋觀賽，面對外界好奇的美日棒球差距，王貞治說：「要趕上他們，還需要40到50年吧。」

道奇隊與小熊隊在東京巨蛋進行兩場海外開幕戰，陣中共有大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也、佐佐木朗希等日本球員，都是大聯盟戰力。

在開幕戰舉行前，日刊體育記者詢問兩國的棒球實力差距，王貞治回答，日本棒球的實力確實在提升，從2023年世界棒球經典賽拿下冠軍就可以看出，「在那之前，鈴木一朗、松井秀喜也都在，日本的頂級選手實力跟那邊沒有太大差距，像是大谷這樣的選手也存在著。」

不過，王貞治也指出，跟大聯盟整體相比的話，還是有差距，「比如說體格和肩膀的力量等等。要趕上他們，嗯，可能還需要40到50年的時間吧。」