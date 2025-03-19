快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美日職棒差距？王貞治：要40、50年才追得上

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王貞治(左)、大谷翔平。截圖自大谷翔平IG
王貞治(左)、大谷翔平。截圖自大谷翔平IG

美職大聯盟今年在日本舉行海外開幕戰，世界全壘打王、軟銀球團會長王貞治也親自到東京巨蛋觀賽，面對外界好奇的美日棒球差距，王貞治說：「要趕上他們，還需要40到50年吧。」

道奇隊與小熊隊在東京巨蛋進行兩場海外開幕戰，陣中共有大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也、佐佐木朗希等日本球員，都是大聯盟戰力。

在開幕戰舉行前，日刊體育記者詢問兩國的棒球實力差距，王貞治回答，日本棒球的實力確實在提升，從2023年世界棒球經典賽拿下冠軍就可以看出，「在那之前，鈴木一朗、松井秀喜也都在，日本的頂級選手實力跟那邊沒有太大差距，像是大谷這樣的選手也存在著。」

不過，王貞治也指出，跟大聯盟整體相比的話，還是有差距，「比如說體格和肩膀的力量等等。要趕上他們，嗯，可能還需要40到50年的時間吧。」

大聯盟 大谷翔平 棒球 王貞治 道奇

延伸閱讀

MLB／克蕭評山本由伸是投球教科書 要8歲兒子好好學習

MLB／山本由伸雪恥 道奇總教練讚：有機會拿塞揚獎

MLB／首爾慘案→東京雪恥 山本由伸長大了？大谷：他本來就很可靠

MLB／道奇MVP3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

相關新聞

MLB／東京開幕戰有球迷用雷射筆干擾比賽 網：日本的恥辱

道奇與小熊隊昨晚在東京巨蛋展開海外開幕戰，但比賽中竟有球迷用雷射筆干擾，使比賽暫停，該名球迷的行為遭到撻伐。 據日媒「THE DIGEST」報導，8局上道奇進攻時，當時1出局壘上無人，比賽卻突然

MLB／克蕭評山本由伸是投球教科書 要8歲兒子好好學習

美職大聯盟道奇隊昨天在東京海外開幕戰以4：1擊敗小熊隊，山本由伸先發5局失1分拿下勝投，隊友克蕭（Clayton Ker...

MLB／大谷翔平罕見感到緊張 道奇教頭：國歌演奏時很激動

昨天是道奇隊日籍球星大谷翔平首次以大聯盟球員身分，到日本打例行賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，當國歌響起時，大谷情緒相當激動。 大谷翔平2018年離開日職火腿隊，加盟大聯盟天使

MLB／美日職棒差距？王貞治：要40、50年才追得上

美職大聯盟今年在日本舉行海外開幕戰，世界全壘打王、軟銀球團會長王貞治也親自到東京巨蛋觀賽，面對外界好奇的美日棒球差距，王...

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

道奇與小熊隊昨晚展開大聯盟東京開幕戰，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀。 這款「金標聖衣」由大聯盟、Topps、Fanatics與Nike等廠商共同推出，只有2

MLB／李政厚缺陣數日原因出爐 竟是因睡姿不良導致背部痠痛

巨人隊韓籍球星「風之孫」李政厚先前傳出背部傷勢，經過MRI檢查後，所幸並無結構性損傷，預計最快本周末即可歸隊。總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪表示，李政厚不是因為比賽或訓練受傷，而是睡姿不良。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。