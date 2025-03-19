MLB／李政厚缺陣數日原因出爐 竟是因睡姿不良導致背部痠痛
巨人隊韓籍球星「風之孫」李政厚先前傳出背部傷勢，經過MRI檢查後，所幸並無結構性損傷，預計最快本周末即可歸隊。總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪表示，李政厚不是因為比賽或訓練受傷，而是睡姿不良。
李政厚上季透過入札制度由韓職轉戰大聯盟，不料去年只出賽37場，就因左肩傷勢導致球季報銷，經過治療與復健後，今年春訓狀況調整良好，熱身賽打擊率3成，還附帶2轟、5打點，但16日卻因起床感到背部不適，而臨時被移出先發名單。
背部疼痛感持續數日，球團只能為李政厚安排檢查，檢查結果顯示並無大礙，也沒有結構性損傷，只是因睡姿不良造成的痠痛與痙攣，目前狀況已有改善。球團表示不會強迫李政厚上場，但希望他能在開季前盡快調整好狀況。
梅爾文透露，李政厚正在透過按摩師治療，並認為問題不大，但仍要小心面對李政厚的身體狀況，「希望他能盡快回到場上，但有時候這種意外的小傷，會比預期更難痊癒。」
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