快訊

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

為了吃到飯拚盡全力！浪貓「狗尿尿姿勢走路」路人看傻：那外八是怎回事

喊了23年要動了！汐東捷運線明天開工 預計2032年完工

MLB／李政厚缺陣數日原因出爐 竟是因睡姿不良導致背部痠痛

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚日前傳出背部不適，竟是因為睡姿不良引起。 美聯社
李政厚日前傳出背部不適，竟是因為睡姿不良引起。 美聯社

巨人隊韓籍球星「風之孫」李政厚先前傳出背部傷勢，經過MRI檢查後，所幸並無結構性損傷，預計最快本周末即可歸隊。總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪表示，李政厚不是因為比賽或訓練受傷，而是睡姿不良。

李政厚上季透過入札制度由韓職轉戰大聯盟，不料去年只出賽37場，就因左肩傷勢導致球季報銷，經過治療與復健後，今年春訓狀況調整良好，熱身賽打擊率3成，還附帶2轟、5打點，但16日卻因起床感到背部不適，而臨時被移出先發名單。

背部疼痛感持續數日，球團只能為李政厚安排檢查，檢查結果顯示並無大礙，也沒有結構性損傷，只是因睡姿不良造成的痠痛與痙攣，目前狀況已有改善。球團表示不會強迫李政厚上場，但希望他能在開季前盡快調整好狀況。

梅爾文透露，李政厚正在透過按摩師治療，並認為問題不大，但仍要小心面對李政厚的身體狀況，「希望他能盡快回到場上，但有時候這種意外的小傷，會比預期更難痊癒。」

大聯盟 巨人 李政厚

相關新聞

MLB／東京開幕戰有球迷用雷射筆干擾比賽 網：日本的恥辱

道奇與小熊隊昨晚在東京巨蛋展開海外開幕戰，但比賽中竟有球迷用雷射筆干擾，使比賽暫停，該名球迷的行為遭到撻伐。 據日媒「THE DIGEST」報導，8局上道奇進攻時，當時1出局壘上無人，比賽卻突然

MLB／克蕭評山本由伸是投球教科書 要8歲兒子好好學習

美職大聯盟道奇隊昨天在東京海外開幕戰以4：1擊敗小熊隊，山本由伸先發5局失1分拿下勝投，隊友克蕭（Clayton Ker...

MLB／大谷翔平罕見感到緊張 道奇教頭：國歌演奏時很激動

昨天是道奇隊日籍球星大谷翔平首次以大聯盟球員身分，到日本打例行賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，當國歌響起時，大谷情緒相當激動。 大谷翔平2018年離開日職火腿隊，加盟大聯盟天使

MLB／美日職棒差距？王貞治：要40、50年才追得上

美職大聯盟今年在日本舉行海外開幕戰，世界全壘打王、軟銀球團會長王貞治也親自到東京巨蛋觀賽，面對外界好奇的美日棒球差距，王...

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

道奇與小熊隊昨晚展開大聯盟東京開幕戰，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀。 這款「金標聖衣」由大聯盟、Topps、Fanatics與Nike等廠商共同推出，只有2

MLB／ON連線鼓勵才有今日大谷 栗山英樹：歷史是連接的

從日本出發的大谷翔平如今穿著道奇隊球衣回到日本，與長嶋茂雄、王貞治兩位傳奇球星合影，前監督栗山英樹更透露，在大谷翔平剛開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。