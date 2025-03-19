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MLB／大谷翔平罕見感到緊張 道奇教頭：國歌演奏時很激動
昨天是道奇隊日籍球星大谷翔平首次以大聯盟球員身分，到日本打例行賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，當國歌響起時，大谷情緒相當激動。
大谷翔平2018年離開日職火腿隊，加盟大聯盟天使隊，創下許多前無古人紀錄，去年轉戰道奇收下生涯首座世界大賽冠軍。昨天他在家鄉球迷面前5打數2安打，幫助道奇以4：1擊敗小熊隊，奪下新賽季首場比賽勝利。
大谷翔平賽後受訪時坦言，「在日本打球感受到各種壓力，我通常在打擊時不會緊張，不過這次比賽開始時，我確實有些難得地感到緊張。」
對於大谷罕見緊張，羅伯茲表示，「我不認為我看過大谷緊張，但我有注意到，現場國歌演奏時他情緒很激動。」
昨晚開幕戰由日本搖滾天團X JAPAN團長Yoshiki擔任國歌鋼琴演奏者，為比賽揭開序幕。
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