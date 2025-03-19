MLB／洋基新同學弗里德封鎖紅襪 賽後雙方教頭皆讚不絕口
洋基隊休賽季網羅的勇士隊王牌左投弗里德（Max Fried），今日獲派在春訓對決世仇紅襪隊，繳出4.1局送出3K無失分好投，最終雙方4：4和局，賽後紅襪總教練柯拉（Alex Cora）受訪表示，洋基簽到一個好投手。
弗里德在休賽季投入自由市場後，紅襪被視為競爭對手之一，報價也曝光，紅襪開出7年1.9億美元合約想搶人，但不敵洋基給出的史上最大左投合約：8年2.18億美元，紅襪不僅未能搶下弗里德，還讓這名強力左投變成同區勁敵的武器。
不過紅襪總教練柯拉也不吝稱讚：「他是個好球員，他得到他應得的東西。他曾見過大場面，也證明了自己。」 ，弗里德則分享休賽期的決策：「每支球隊都很不錯。但最後，我不太知道確切原因，直覺告訴我洋基才是對的選擇。」
洋基總教練布恩（Aaron Boone）對弗里德也十分滿意：「我會試著以打者的角度去對付他，但真的很難，他的球路太多樣化，難以鎖定單一球種攻擊。變化又大，會導致擊球品質不佳，製造很多滾地球。」
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