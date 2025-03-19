聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／東京開幕戰有球迷用雷射筆干擾比賽 網：日本的恥辱
道奇與小熊隊昨晚在東京巨蛋展開海外開幕戰，但比賽中竟有球迷用雷射筆干擾，使比賽暫停，該名球迷的行為遭到撻伐。
據日媒「THE DIGEST」報導，8局上道奇進攻時，當時1出局壘上無人，比賽卻突然暫停。主審向兩隊說明狀況後，在球場內用廣播宣布，左外野看台有雷射筆干擾的行為發生。
這次個案在社群媒體上引發熱議，球迷們紛紛怒批，「日本的恥辱」、「日本人的禮儀變差了？」、「應該永久禁止他進場」、「不要模仿MLB的壞習慣」。
不過也有日本網友表示，「雷射筆照射這種行為絕不能容忍，但目前還沒確定這起干擾是日本人所為。這場比賽吸引世界各地的觀眾，觀眾席上應該也有來自不同國家的球迷，因此犯案者不一定是日本人。」這則留言也獲得許多網友支持。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言