MLB／東京開幕戰有球迷用雷射筆干擾比賽 網：日本的恥辱

道奇與小熊隊昨晚在東京巨蛋展開海外開幕戰，但比賽中竟有球迷用雷射筆干擾，使比賽暫停，該名球迷的行為遭到撻伐。

據日媒「THE DIGEST」報導，8局上道奇進攻時，當時1出局壘上無人，比賽卻突然暫停。主審向兩隊說明狀況後，在球場內用廣播宣布，左外野看台有雷射筆干擾的行為發生。

這次個案在社群媒體上引發熱議，球迷們紛紛怒批，「日本的恥辱」、「日本人的禮儀變差了？」、「應該永久禁止他進場」、「不要模仿MLB的壞習慣」。

不過也有日本網友表示，「雷射筆照射這種行為絕不能容忍，但目前還沒確定這起干擾是日本人所為。這場比賽吸引世界各地的觀眾，觀眾席上應該也有來自不同國家的球迷，因此犯案者不一定是日本人。」這則留言也獲得許多網友支持。