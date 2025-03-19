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MLB／當家游擊轉隊內野有空洞 釀酒人三壘手即刻支援

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人教練團選擇讓小聯盟時期以游擊身份出賽的歐提茲填補亞當斯的空缺。 美聯社
釀酒人教練團選擇讓小聯盟時期以游擊身份出賽的歐提茲填補亞當斯的空缺。 美聯社

釀酒人隊當家游擊手亞當斯（Willy Adames）休賽季以7年1.82億美元超大約加盟巨人隊，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）近日決定由主戰三壘手歐提茲（Joey Ortiz）移防游擊大關。

原先考慮的人選是由圖蘭（Brice Turang）擔綱游擊重任，不過球團最終選擇讓小聯盟時期多以游擊出賽的歐提茲來填補這個空缺，讓圖蘭持續發揮國聯二壘金手套的實力。上季歐提茲也有6場的游擊守備紀錄。

亞當斯被評為自由市場上的最佳游擊手，最終被波西以超越自身的價碼簽進巨人。 美聯社
亞當斯被評為自由市場上的最佳游擊手，最終被波西以超越自身的價碼簽進巨人。 美聯社

亞當斯休賽季被評為市場上最佳游擊手，巨人總裁波西（Buster Posey）選擇將其延攬入隊，給出的7年1.82億美元，打破波西自己在巨人保持的9年1.67億美元隊史紀錄。

上季亞當斯繳出32轟，外加112分打點與21次盜壘，被大聯盟官網譽為「MLB的3D球員」，代表他經常敲出三分砲，防守端也十分優秀。至於歐提茲上賽季則是繳出11轟、60打點與11次盜壘。

巨人 釀酒人

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