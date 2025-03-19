MLB／當家游擊轉隊內野有空洞 釀酒人三壘手即刻支援
前釀酒人隊當家游擊手亞當斯（Willy Adames）休賽季以7年1.82億美元超大約加盟巨人隊，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）近日決定由主戰三壘手歐提茲（Joey Ortiz）移防游擊大關。
原先考慮的人選是由圖蘭（Brice Turang）擔綱游擊重任，不過球團最終選擇讓小聯盟時期多以游擊出賽的歐提茲來填補這個空缺，讓圖蘭持續發揮國聯二壘金手套的實力。上季歐提茲也有6場的游擊守備紀錄。
亞當斯休賽季被評為市場上最佳游擊手，巨人總裁波西（Buster Posey）選擇將其延攬入隊，給出的7年1.82億美元，打破波西自己在巨人保持的9年1.67億美元隊史紀錄。
上季亞當斯繳出32轟，外加112分打點與21次盜壘，被大聯盟官網譽為「MLB的3D球員」，代表他經常敲出三分砲，防守端也十分優秀。至於歐提茲上賽季則是繳出11轟、60打點與11次盜壘。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言