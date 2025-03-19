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MLB／身體不適先返美 道奇貝茲收購保齡球隊「OMG」

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲身體不適退出東京開幕戰。 路透
貝茲身體不適退出東京開幕戰。 路透

道奇隊明星球員貝茲（Mookie Betts）因身體不適退出東京開幕戰，目前已先行返美。雖無緣在日本球迷面前獻技，但商業頭腦可沒閒著，據ESPN報導，貝茲已買下一支新成立的保齡球隊。

除了棒球外，貝茲在保齡球上也有一定造詣，曾在生日隔天一早就跑去打保齡球，還打出完美的300分。2023年宣布成立的世界保齡聯賽本周二宣佈貝茲購買案，但沒有公佈具體細節。貝茲與他的商業夥伴路易斯（Cam Lewis）一起出資購買，將球隊命名為「Team OMG」。

報導指出，目前世界保齡聯賽尚未公佈球隊組成，但開放來自世界各地的投資。目前每年將規劃舉行12至15場賽事，每支球隊至少需有2名女性，首個球季預計會有8到12支球隊參賽。

貝茲的保齡球隊收購案在道奇開幕戰擊敗小熊隊後曝光，據道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露，貝茲體重大幅減少，出現脫水症狀，將回美國休養，備戰新球季。

貝茲 道奇

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