MLB／孤星大谷翔平有人陪？弗里曼自評第二戰上場機率75%

道奇隊在東京海外開幕戰的第一場，MVP三連星只有大谷翔平出賽，左側肋骨不適的弗里曼（Freddie Freeman）今天能否上場？他自評：「機率75%。」

貝茲（Mookie Betts）體重快速減輕及脫水問題，這兩場都無法出賽，弗里曼則是昨天賽前臨時被移出先發名單，原因是打擊練習時感覺得左側肋骨不適，而僅剩大谷翔平這位MVP之下，道奇隊依舊以4：1擊敗小熊隊，大谷全場5打數2安打。

弗里曼昨天仍有練球，而且自認傷勢不嚴重，原本還想打開幕戰，但目前看來第二戰有機會亮相，他表示要視身體的狀況，「75%的機率能復出」。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天賽後談到弗里曼，他表示，主要是與去年季後賽相同部位，狀況不算嚴重，休戰是正確的決定，還會繼續觀察狀況，但不用太擔心。