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MLB／克蕭評山本由伸是投球教科書 要8歲兒子好好學習

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸被隊友克蕭稱讚是「投球教科書」。 美聯社
山本由伸被隊友克蕭稱讚是「投球教科書」。 美聯社

美職大聯盟道奇隊昨天在東京海外開幕戰以4：1擊敗小熊隊，山本由伸先發5局失1分拿下勝投，隊友克蕭（Clayton Kershaw）對他的投球評價是教科書等級，跟自己的8歲兒子說：「要好好學他。」

克蕭休賽季進行左腳與左膝手術，開季將從傷病名單出發，因此未能進入道奇海外戰的31人名單，不過克蕭自掏腰包帶家人來到東京，希望見證特殊的棒球氣氛，也趁機帶家人在日本到處走走。

克蕭。 路透
克蕭。 路透

昨天的開幕戰克蕭自然沒缺席，作為特別來賓在轉播中出現，擁有20年職業經驗、18年大聯盟資歷的克蕭，在評價山本由伸投球時說：「我認為他是我長期以來所見過的最有效率、最漂亮的投球方式。」

克蕭分析，山本由伸無論傳接球、遠投跟投手丘上投球的姿勢完全相同，「我也跟查理，我的8歲兒子說，要好好觀察他的投球，這才是理想的投球方式，這就是最好的體態運用。」

而對於來到東京，克蕭也親身感受到大谷翔平在日本人心中的魅力，「翔平在棒球這項運動中具有全球性的影響力。大家都知道他是棒球界最頂尖的選手，在日本他是個超級名人，這是大家都知道的事。」克蕭舉例，這裡看到所有的廣告看板都是大谷翔平，「這真的是一種瘋狂的體驗。」

克蕭 山本由伸 道奇

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