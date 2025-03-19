MLB／前洋基佛度戈尚無新東家 賈吉和布恩都好吃驚

大聯盟開季在即，眾家球星與各隊補強接近塵埃落定，但上賽季洋基隊主力外野手佛度戈（Alex Verdugo）尚無新東家，就連他的前隊友賈吉（Aaron Judge）及教頭布恩（Aaron Boone）都略顯驚訝。

據《The Althetic》報導，賈吉與布恩得知佛度戈還沒有球隊時，都表示震驚，賈吉說道：「他貢獻了許多價值，也為球隊帶來多樣性。」布恩也認為，佛度戈絕對有在大聯盟先發的實力，或許是價碼尚未談攏，「與他共事的過程很愉快。」

雖然在洋基陣中評價甚佳，但佛度戈也曾與教頭發生衝突，不過後續佛度戈表示自己已無怨言。 路透

佛度戈已在大聯盟出戰8個賽季，累計打擊率2成73、70轟以及316分打點，分別效力過道奇隊、紅襪隊，並在2024年被交易至洋基。雖然在洋基休息室受到眾人歡迎，不過他也曾在2023年與紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）有過茶壺風暴。

現年28歲的佛度戈上季在洋基打擊狀況平平，149場出賽繳出打擊率2成33、13轟以及61分打點，上賽季年薪870萬美元的他，目前並沒有其他球隊報價的消息。值得一提的是，另一名去年效力洋基的主力球員瑞佐（Anthony Rizzo）也尚未找到下家。