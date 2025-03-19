MLB／王建民恩師托瑞進場換投 洋基教頭：他真的很享受

曾執教王建民的大聯盟名教頭托瑞（Joe Torre），今年擔任洋基隊春訓客座教練，今天熱身賽與紅襪隊交手，出現熟悉畫面，他進場換掉洋基投手弗里德（Max Fried），引發球迷熱議。

托瑞連2年擔任洋基春訓客座教練，去年他上投手丘將洋基投手羅登（Carlos Rodon）換下，作為收尾儀式，今年也這樣做，將弗里德換下。弗里德本場主投4.1局送出3K沒失分，終場雙方以4：4握手言和。

Just like old times 💙



Joe Torre with the pitching change 🤝 pic.twitter.com/dzfklspOWU — New York Yankees (@Yankees) 2025年3月18日

談到托瑞進場換投，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我知道他真的很享受這個過程，現在已經成為固定班底，他很喜歡，而我們也很高興擁有他。能在這裡分享他的智慧和豐富經驗，他總是能和每個人產生共鳴，真的很棒。」

弗里德回憶，當時他看到84歲的托瑞身穿球衣、背後印著熟悉的6號時，感到非常驚訝，托瑞告訴他，由於他處理滾地球時衝到一壘補位，所以決定把他換下場。弗里德稱讚托瑞，「他顯然是這項運動的傳奇人物。這是一次特別的經歷。」

托瑞曾在1996至2007年擔任洋基教頭，4度奪下世界大賽冠軍，2010年宣布退休。王建民2006和2007連2年19勝，因此托瑞也被視為王建民的恩師。