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MLB／「金寶」回到最初的起點 與勇士簽下小聯盟合約
根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）透露，上賽季效力金鶯隊，生涯斬獲440次救援成功的「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）自去年9月遭到指定讓渡（DFA）後，總算找到新東家，勇士隊今天宣布以小聯盟合約簽下他，若能重返大聯盟，將獲得200萬美元年薪。
現年36歲的金布洛爾最廣為人知的，就是他「大鵬展翅」的投球預備動作，不僅個人特色鮮明，生涯440次救援成功更排名史上第5，現役第2，只落後天使隊37歲老將簡森（Kenley Jansen）的442次。
雖然金布洛爾去年仍有23次救援成功表現，但防禦率從2023賽季的3.26暴漲至5.33，還有6次砸鍋紀錄。根據報導，金布洛爾將在近期展開調整，若計畫順利，他將會升上大聯盟支援勇士牛棚。
金布洛爾今年5月將滿37歲，2010年在勇士升上大聯盟，2015年轉戰教士隊，生涯入選過9次明星賽，2011到2014年榮獲救援王4連霸，15年大聯盟生涯待過8支球隊，如今回鍋最初的起點，期待能夠東山再起。
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