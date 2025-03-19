MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿
道奇與小熊隊昨晚展開大聯盟東京開幕戰，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀。
這款「金標聖衣」由大聯盟、Topps、Fanatics與Nike等廠商共同推出，只有2024年MVP、塞揚獎及新人王得主才能擁有「金標」。
除國聯MVP大谷翔平外，還有美聯MVP洋基隊賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚勇士隊塞爾（Chris Sale）、美聯塞揚老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王海盜隊史肯斯（Paul Skenes）和美聯新人王洋基希爾（Luis Gil）。
據《The Athletic》報導，這不是大聯盟首次推出金色元素的球衣，1994年為紀念大聯盟125周年，所有球員曾穿上特別版金色標誌球衣。另外，自2005年起，每年世界大賽冠軍球隊，也會在下一季主場開幕戰穿上金色版球衣。
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