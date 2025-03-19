快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」。 法新社
大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」。 法新社

道奇與小熊隊昨晚展開大聯盟東京開幕戰，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀。

這款「金標聖衣」由大聯盟、Topps、Fanatics與Nike等廠商共同推出，只有2024年MVP、塞揚獎及新人王得主才能擁有「金標」。

除國聯MVP大谷翔平外，還有美聯MVP洋基隊賈吉（Aaron Judge）、國聯塞揚勇士隊塞爾（Chris Sale）、美聯塞揚老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、國聯新人王海盜隊史肯斯（Paul Skenes）和美聯新人王洋基希爾（Luis Gil）。

據《The Athletic》報導，這不是大聯盟首次推出金色元素的球衣，1994年為紀念大聯盟125周年，所有球員曾穿上特別版金色標誌球衣。另外，自2005年起，每年世界大賽冠軍球隊，也會在下一季主場開幕戰穿上金色版球衣。

大谷翔平 道奇

相關新聞

MLB／回日本打開幕戰 大谷翔平坦言難得感到緊張

美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰18日晚間在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。...

MLB／首爾慘案→東京雪恥 山本由伸長大了？大谷：他本來就很可靠

山本由伸去年在南韓首爾先發1局爆，今年在日本東京討回顏面，在開幕戰先發5局失1分、送出4次三振，幫助道奇隊以4：1擊敗小...

MLB／山本由伸雪恥 道奇總教練讚：有機會拿塞揚獎

美國職棒大聯盟（MLB）今晚在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，歷史性揭幕戰的主角果然還是大谷翔平，他敲出2安2得分，...

MLB／大谷、山本東京閃耀 道奇開門紅奪首勝

去年世界大賽冠軍道奇隊昨從日本東京展開新球季，打線少了身體不適的貝茲、弗里曼雙星助陣，仍靠大谷翔平雙安、山本由伸五局失一...

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

道奇與小熊隊昨晚展開大聯盟東京開幕戰，大谷翔平球衣上有「金色大聯盟Logo」，全聯盟只有6人享用這項榮耀。 這款「金標聖衣」由大聯盟、Topps、Fanatics與Nike等廠商共同推出，只有2

MLB／達比修有手肘發炎 教士教頭：可能趕不上開幕戰

美職大聯盟教士隊日籍投手達比修有日前因疲勞暫停練習，而總教練席爾特（Mike Shildt）今日透露，達比修右手肘輕微發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。