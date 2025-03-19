MLB／達比修有手肘發炎 教士教頭：可能趕不上開幕戰

美職大聯盟教士隊日籍投手達比修有日前因疲勞暫停練習，而總教練席爾特（Mike Shildt）今日透露，達比修右手肘輕微發炎，有可能趕不上開幕系列賽。

達比修有在春訓已經先發過2場，合計6.2局失3分，另有7次三振，前一次是14日對皇家隊投了4局，被敲2支安打，失1分，昨日傳出疲勞問題導致投球進度要重新調整。

席爾特今天表示，達比修有在先前出賽後，右手肘出現輕微發炎，不過達比修有今天還是有進行傳接球，「這是一個好跡象。我們會再觀察幾天。」

席爾特表示，目前還不清楚達比修有手肘發炎原因，但手肘感覺有些緊繃，是否能趕上開幕系列賽現在還無法斷定，「不會完全排除，但他缺席的可能性很高。」