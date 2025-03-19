MLB／回日本打開幕戰 大谷翔平坦言：難得感到緊張

中央社／ 東京19日專電
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰18日晚間在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。他賽後表示，雖然自己通常在打擊時不會緊張，但這次比賽開始時，難得感到緊張。

大谷翔平表示，「在日本打球感受到各種壓力，我通常在打擊時不會緊張，不過這次比賽開始時，我確實有些難得地感到緊張，尤其是我不想被保送，所以有些過於急切想要進攻，但是在之後的打席中，我覺得我還是冷靜地處理了這個狀況。他自評，「從第3個打席開始，我覺得發揮的還不錯。」

道奇強打貝茲（Mookie Betts）因為身體不適，提前返回美國，弗利曼（Frederick Freeman）也在比賽前臨時取消先發出場。

對此，大谷翔平表示，「果然在長時間飛行後，又有緊湊的賽程，想要保持健康且能夠繼續比賽確實是很困難。弗利曼可能在比賽前受了點傷，他本人當然很想上場，但他在牛棚也給隊伍帶來很高的士氣。至於貝茲已經提前回去了，沒有直接見到他，但今天的勝利會提升大家的士氣，對明天的比賽產生積極的影響」。

道奇先發山本由伸投滿5局，僅被敲出3安、失1分，成為自2019年田中將大（當時效力於洋基）以來，第4位在揭幕戰取得勝投的日本投手。

大谷翔平對於隊友的出色表現表示，「從一開始他（山本）就非常可靠，不論是他冷靜投球的心態，還是他在棒球技巧方面的表現。即使在失分後，他也能很冷靜地應對。我認為對於投手，尤其是先發投手來說，這種表現非常關鍵。我在牛棚看著他，真的覺得他非常值得信賴。」

大谷翔平 貝茲

延伸閱讀

MLB／道奇MVP3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

MLB／大谷翔平首安出爐後 九局上再敲二壘打又添得分

MLB／東京開幕戰粉絲冒雨排隊 搶大谷翔平周邊商品

MLB／道奇教頭稱日本球員「黃金世代」大谷翔平發表看法

相關新聞

MLB／道奇MVP3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

道奇、小熊隊在東京為美國職棒大聯盟2025年賽季揭開序幕，道奇攻不破今永昇太，但在他退場後就找到突破口，大谷翔平1支一壘...

MLB／首爾慘案→東京雪恥 山本由伸長大了？大谷：他本來就很可靠

山本由伸去年在南韓首爾先發1局爆，今年在日本東京討回顏面，在開幕戰先發5局失1分、送出4次三振，幫助道奇隊以4：1擊敗小...

MLB／2日投東京較勁 山本由伸5局失1分、今永昇太4局無失分

東京巨蛋今天迎接美國職棒大聯盟海外開幕戰，道奇隊山本由伸、小熊隊今永昇太站上投手丘的一刻就是歷史，這是大聯盟史上第一場兩...

MLB／回日本打開幕戰 大谷翔平坦言：難得感到緊張

美國職棒大聯盟（MLB）揭幕戰18日晚間在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，大谷翔平上演2安2得分，率隊以4比1奪勝。...

MLB／山本由伸雪恥 道奇總教練讚：有機會拿賽揚獎

美國職棒大聯盟（MLB）今晚在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，歷史性揭幕戰的主角果然還是大谷翔平，他敲出2安2得分，...

MLB／道奇首勝 大谷、山本開門紅

去年世界大賽冠軍道奇隊昨從日本東京展開新球季，打線少了身體不適的貝茲、弗里曼雙星助陣，仍靠大谷翔平雙安、山本由伸五局失一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。