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MLB／道奇首勝 大谷、山本開門紅

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平昨在大聯盟東京海外開幕戰，擊出雙安並兩次回壘得分，最終助道奇隊以四比一打敗小熊隊。（路透）
大谷翔平昨在大聯盟東京海外開幕戰，擊出雙安並兩次回壘得分，最終助道奇隊以四比一打敗小熊隊。（路透）

去年世界大賽冠軍道奇隊昨從日本東京展開新球季，打線少了身體不適的貝茲、弗里曼雙星助陣，仍靠大谷翔平雙安、山本由伸五局失一分好投，終場以四比一擊敗小熊隊，搶下開門紅。

美國職棒大聯盟今年安排兩場東京開幕戰，聚集五名日籍球星的兩隊在海外過招，首戰道奇山本由伸、小熊今永昇太先發創下歷史，史上首度由兩位日籍投手同場扛開幕戰。

今永先發四局、無失分，未被敲出安打，包括兩度解決大谷，但四次四壞保送為他來到大聯盟後的單場新高；山本度過開賽的動盪後漸入佳境，最終繳出五局僅被敲三安打、失一分，迎來勝投機會。

道奇打線在小熊換投後馬上找到突破口，五局上包括大谷在內的三支安打串連，加上小熊二壘手傳球失誤，攻下三分大局。九局上，大谷敲出二壘打，再靠隊友赫南德茲的安打跑回道奇的第四分。

大谷單場雙安、跑回兩分，力挺山本拿下本季首勝，山本賽後表示：「開幕戰在東京舉辦，感覺很特別，大家的歡呼給了我力量，盡最大的努力贏下這場比賽」。山本去年球季首戰在南韓首爾遭遇震撼教育，面對教士隊先發一局失五分，今年有好的開始，退場後大谷也拍拍他的肩膀告訴他「很為你開心」。

勝負分水嶺在今永退場之後，小熊教頭康索解釋六十九球換投原因，他說：「原本規畫就是七十球，在這樣的環境下會比較容易消耗能量，所以我認為該是換投的時候了」。他也稱讚道奇投手表現出色，「雖我們最終輸了，但這是一場好比賽」。

兩隊今天進行第二戰交手，道奇由「令和怪物」佐佐木朗希演出大聯盟初登板，小熊則是推出廿九歲左投史提爾。

日本 東京

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