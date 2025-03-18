MLB／首爾慘案→東京雪恥 山本由伸長大了？大谷：他本來就很可靠

山本由伸去年在南韓首爾先發1局爆，今年在日本東京討回顏面，在開幕戰先發5局失1分、送出4次三振，幫助道奇隊以4：1擊敗小熊，他拿下本季首勝，大谷翔平在他退場時也給予鼓勵，山本由伸透露：「他說，他很為我開心、這對我會是一次好的經驗」。

山本由伸去年剛以12年3.25億美元合約加入道奇，扛起賽季第二戰，在高尺巨蛋面對教士隊1局狂失5分被打爆退場；今年扛下道奇的開幕戰，山本翻轉去年的教訓，今天度過開局的動盪漸入佳境，以72球投完5局收工，僅被敲3安打、失1分，靠道奇打線在5局上攻下3分超前，及時拿到勝投資格。

大谷賽後被問到如何看山本在大聯盟第二年的成長，他表示，山本從一開始就是一位可以依賴的投手，今天在板凳上看的感覺也是一樣，「他非常冷靜地投球，心態穩是很重要的事，加上他的球技，在掉分後還是可以好好應對比賽。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）大讚他的表現，「很優異的一場出賽，投出有品質的內容，直球、指叉都很出色，讓對手無法確實掌握，他從一開始就主導了這場比賽。」

媒體提問山本未來是否有可能入選明星賽或獲選塞揚，羅伯茲給出同意票，「他很有自信進攻好球帶，如果可以保持健康，持續下去，他會很有機會贏得塞揚。」