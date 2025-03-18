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MLB／道奇MVP3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平擊出安打後向全場球迷歡呼。 路透
大谷翔平擊出安打後向全場球迷歡呼。 路透

道奇小熊隊在東京為美國職棒大聯盟2025年賽季揭開序幕，道奇攻不破今永昇太，但在他退場後就找到突破口，大谷翔平1支一壘打、1支二壘打，最終都跑回分數，幫助道奇終場以4：1贏球，山本由伸以5局失1分摘下本季首勝。

此戰上演史上頭一遭兩位日籍投手同場扛開幕戰，今永以69球先發4局、無失分，沒被敲出安打，包括兩度解決大谷，但4次四壞保送為他來到大聯盟後的單場新高；山本由伸度過開賽的動盪後漸入佳境，多投1局，也讓他迎來勝投機會。

道奇打線在今永退場後敲開攻勢，小熊由布朗（Ben Brown）接手第5局，帕赫斯（Andy Pages）保送、大谷安打攻占得點圈，艾德曼（Tommy Edman）安打先開張分數，赫南德茲（Teoscar Hernández）擊出的滾地球，小熊傳一壘發生失誤，讓大谷跑回超前分，史密斯（Will Smith）安打再追加1分入袋。

山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

山本一開賽就先與PitchCom作戰，還沒調整好，已經因超時先被記一顆壞球，首打席投出保送，他在第2局遭史旺森（Dansby Swanson）一壘打、阿馬亞（iguel Amaya）二壘打串連，讓小熊先馳得點。

山本第3局被首位打者哈普（Ian Happ）敲出安打後，讓小熊打者9上9下，最終以72球投完5局收工，僅被敲3安打、失1分，送出4次三振，靠道奇打線在5局上攻下3分超前，及時拿到勝投資格。

道奇MVP三星因貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）身體不適，以「孤星打線」作戰，大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，5打數敲出2安打、吞下1次三振，除了第5局的安打參與單局3分攻勢外，第9局面對貝瑞瑟（Ryan Brasier）揮出二壘打，再靠赫南德茲的安打跑回道奇的第4分。

小熊隊 道奇

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