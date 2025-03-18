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MLB／2日投東京較勁 山本由伸5局失1分、今永昇太4局無失分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊今永昇太。 法新社
小熊隊今永昇太。 法新社

東京巨蛋今天迎接美國職棒大聯盟海外開幕戰，道奇隊山本由伸、小熊隊今永昇太站上投手丘的一刻就是歷史，這是大聯盟史上第一場兩隊先發投手都是日本人的開幕戰，山本以5局失1分取得勝投資格，退場時道奇3：1領先；今永4局投球任內讓道奇打線安打掛蛋，但出現4次保送。

今永面對少了貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）的道奇孤星打線，首局從讓大谷翔平擊出二壘方向滾地球展開，僅用9球三上三下。

今永第2局連兩保送開局，但接下來連抓3個出局數，第3局再度演出三上三下，包括讓大谷擊出二壘方向平飛球遭到接殺，第4局再度出現單局兩次保送，小熊在4局投完決定換投。

今永先發4局共用69球，未被敲出安打、無失分，但單場4次四壞保送寫下大聯盟生涯新高。

道奇隊山本由伸。 美聯社
道奇隊山本由伸。 美聯社

山本一開賽就先與PitchCom作戰，還沒調整好，已經因超時先被記一顆壞球，首打席投出保送，他在第2局遭史旺森（Dansby Swanson）一壘打、阿馬亞（iguel Amaya）二壘打串連，讓小熊先馳得點。

山本的投球漸入佳境，第3局被首位打者哈普（Ian Happ）敲出安打後，讓小熊打者9上9下，最終以72球投完5局收工，僅被敲3安打、失1分，送出4次三振，靠道奇打線在5局上攻下3分超前，帶著勝投資格退場。

小熊隊 道奇

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