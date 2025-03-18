MLB／東京開幕戰眾星雲集 王貞治、渡邊謙現身場邊

美國職棒MLB官方賽事睽違6年首次在日本舉辦，今晚將在東京巨蛋由洛杉磯道奇對決芝加哥小熊，吸引不少名人現身。王貞治在道奇隊賽前訓練時現身，與道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在場邊交談，藝人渡邊謙也出現在場邊。

大谷翔平今天將以第一棒指定打擊身分登場，小熊隊派出今永昇太先發，他將投出本季第1球，打者是大谷翔平，成為日本選手之間的對決，各界都在期待大谷能夠成為首位在日本開幕戰中擊出全壘打的日本球員。

如果大谷能在MLB本賽季的第1球開轟，他將成為1986年紅襪埃文斯（Dwight Evans）、2018年小熊隊哈普（Ian Happ）之後，MLB史上第3位在賽季第1球就擊出全壘打的球員。

由於去年11月接受左肩手術，大谷在東京開幕戰將專注於打擊。在春訓熱身賽中，大谷出場7次，18打席擊出6支安打，打擊率.333，有1支全壘打和2分打點。15日對陣讀賣巨人的比賽中，他在第3局面對戶鄉翔征，擊出一支右外野方向的2分凱旋砲，在16日對阪神虎的比賽中，他面對才木浩人並未能擊出安打。

道奇隊的開幕戰先發投手由山本由伸擔任，他在上個賽季出場18次，取得7勝2敗，防禦率3.00。在春訓熱身賽中，他登板4次，戰績1勝0敗，防禦率4.15。明天第2戰先發投手為佐佐木朗希。強打貝茲（MookieBetts）因為身體不適，確定將缺席18、19日的開幕戰。羅伯茲今天在賽前記者會表示，貝茲已經提前返回美國療養。

小熊隊先發投手今永昇太上賽季出場29次，取得15勝3敗，防禦率2.91。在春訓熱身賽中，他登板3次，戰績1勝0敗，防禦率5.73。大谷翔平上賽季曾5次對上今永，但未能擊出安打。小熊隊鈴木誠也今天將以第2棒指定打擊出場。為了迎接晚上的世紀大賽，東京巨蛋周邊從上午就開始預熱，身穿球衣、拿著應援物品的球迷排長龍進入會場。

為了觀看大谷翔平等5名日籍球員的返鄉比賽，日本球迷數個月前就開始搶票，據稱在售票網站已經炒到一張250萬日圓（約新台幣55萬元）天價。

大谷傍晚現身球場熱身，引起東京巨蛋球迷一陣騷動與歡呼，享受英雄級待遇。

道奇隊這次來到日本比賽，讓大谷的隊友實際體會到他的超高人氣。基凱赫南德茲（Kike Hernandez）下午在賽前記者會就笑說，「走到哪裡都能看到翔平的廣告」。