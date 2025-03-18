MLB／史奈爾身體不適仍參加大谷豪華晚宴 「現在已經好了」

道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）在這趟東京行到處「遇到」大谷翔平，感受他的超高人氣，直呼真的太神，日本媒體同時也關心他在前天以身體不適為由缺席脫口秀一事，他回應：「現在已經沒事了，一點問題都沒有。」

道奇、小熊隊今天在東京進行海外開幕戰，史奈爾前天已經完成熱身賽先發任務，投4.1局被敲3安打、失3分，送出7K，被佐藤輝明掃出一發三分砲，成為全場勝負關鍵。史奈爾稱讚對方的出棒很出色，相約希望有機會與他在大聯盟再度過招。

史奈爾的社群網站連日來有不少有趣的場外生活分享，包括到築地市場大啖美食、在超商看到大谷翔平代言的飯糰等，他也說：「真的看到很多翔平的廣告看板，他無所不在，太神奇了。」

值得注意的是，史奈爾16日晚間原定出席一場門票要價3萬日圓的脫口秀，但他以身體狀況不佳缺席，當晚卻出席大谷翔平主辦的豪華晚宴，引起不少球迷質疑。

史奈爾究竟哪裡不舒服並未揭露，日本媒體今天詢問他的身體狀況，他回應：「現在已經沒事了。」