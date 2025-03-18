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MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

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MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思愛犬Decoy在鞋底 首打席內野球出局

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平首打席內野出局。 法新社
大谷翔平首打席內野出局。 法新社

大谷翔平將從東京巨蛋展開2025年大聯盟球季首戰，今天在當地時間下午5點30分走到場上進行訓練，引起球迷驚呼，而眼尖媒體更注意到他的釘鞋有巧思，愛犬Decoy就藏在腳底下。

大谷翔平今天面對小熊隊擔任道奇隊先發第一棒、指定打擊，在開賽前約1個半小時來到場上，馬上引起球迷、媒體拿起鏡頭緊追著他，大谷到左外野進行傳接，隨後拋了一顆球到觀眾席上給一位男孩。

大谷翔平穿上與上季不同的新鞋，今天的New Balance戰靴鞋面以灰色為主色，搭配紅色、藍色，驚喜出現在他抬起腳時，Decoy就在鞋底上奔馳。

大谷的愛犬Decoy此行並未一起來到東京，而是留在洛杉磯家中陪伴太太真美子，但以不同的形式陪伴「把拔」征戰海外賽。

大谷翔平今天在東京開幕戰，新賽季以道奇第一棒首位上場打擊，面對小熊投手今永昇太，結果擊出內野球出局。

大谷翔平賽前練習。 路透
大谷翔平賽前練習。 路透

大谷翔平 小熊隊 道奇

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