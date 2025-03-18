MLB／巨人韋蘭德5局好投防禦率僅1.69 李政厚背傷接受檢查

巨人隊42歲3屆塞揚右投韋蘭德（Justin Verlander）還有油，今天在熱身賽對白襪隊繳出5局無失分好投。不過巨人也傳出壞消息，南韓外野手「風之孫」李政厚因背部不適，將接受核磁共振檢查（MRI），不確定是否能趕上開幕戰。

韋蘭德休賽季以1年1500萬美元合約加盟巨人，今天是他熱身賽第4場登板，主投5局用78球，最快球速達96.5哩（約155.3公里），只被敲3安無失分，投出6K和2保送，熱身賽防禦率降為1.69。

李政厚。 美聯社

據大聯盟官網報導，李政厚原本在上周日面對水手隊時擔任先發，但因為背部不適缺陣。巨人原本希望他休息幾天後重返賽場，但問題持續時間比預期還長，因此球團決定讓他照核磁共振。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）受訪時表示，「這顯然比我們預期拖得還久，希望我們今天能收到好消息，目前傷勢還沒有明顯好轉。」

李政厚上季以6年1.13億美元合約加盟巨人，但因守備撞牆，左肩受傷整季報銷，只留下出賽37場，2轟、8打點、打擊率0.262的成績單。李政厚今年熱身賽出賽12場，有2轟、5打點、打擊率0.300，整體攻擊指數（OPS）0.967。