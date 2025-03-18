MLB／看東京巨蛋飲食價目表驚呆 道奇記者：荷包友善球場

大聯盟東京海外開幕戰今晚就要開打，許多美國媒體隨道奇、小熊隊遠赴日本採訪，工作之餘也玩得盡興，小熊隊女記者麥格雷格（Taylor McGregor）3天狂喝10杯抹茶，道奇隊記者海恩斯（Darren M. Haynes）大讚東京巨蛋物價親民，相比道奇球場，堪稱是荷包友善球場。

海恩斯為Sports Central LA電視台記者，今天釋出一段在東京巨蛋的飲食影片，他在一張飲料菜單前駐足，上頭寫著包括可樂、汽水、咖啡、果汁在內的軟性飲料都是400日圓（約台幣88元），當場掐指一算，「差不多2.69美元，如果在道奇球場買，會是10.99美元。」

東京開幕戰。 美聯社

他接著來到啤酒攤位前詢問店員，「啤酒是900日圓（約台幣198元）？就這樣？哇！」其他包括薯條600日圓、熱狗600日圓等價碼都讓他大吃一驚，「大概4美元，在道奇球場要9美元耶！」說完轉頭向店員點餐，「可以給我一份熱狗嗎？」

麥格雷格為小熊賽事場邊記者，被同業爆料3天已喝了10杯抹茶，今天的行程也再度從買抹茶展開。麥格雷格這幾天在東京的遊記都很精彩，日前在記者會上，她向鈴木誠也、今永昇太提問隊友有多享受這趟日本行，鈴木誠也當場吐槽：「我覺得你才是最享受的那一個。」