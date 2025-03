MLB／看東京巨蛋飲食價目表驚呆 道奇記者：荷包友善球場

大聯盟東京海外開幕戰今晚就要開打,許多美國媒體隨道奇、小熊隊遠赴日本採訪,工作之餘也玩得盡興,小熊隊女記者麥格雷格(Taylor McGregor)3天狂喝10杯抹茶,道奇隊記者海恩斯(Darren M. Haynes)大讚東京巨蛋物價親民,相比道奇球場,堪稱是荷包友善球場。

海恩斯為Sports Central LA電視台記者,今天釋出一段在東京巨蛋的飲食影片,他在一張飲料菜單前駐足,上頭寫著包括可樂、汽水、咖啡、果汁在內的軟性飲料都是400日圓(約台幣88元),當場掐指一算,「差不多2.69美元,如果在道奇球場買,會是10.99美元。」

東京開幕戰。 美聯社

他接著來到啤酒攤位前詢問店員,「啤酒是900日圓(約台幣198元)?就這樣?哇!」其他包括薯條600日圓、熱狗600日圓等價碼都讓他大吃一驚,「大概4美元,在道奇球場要9美元耶!」說完轉頭向店員點餐,「可以給我一份熱狗嗎?」

麥格雷格為小熊賽事場邊記者,被同業爆料3天已喝了10杯抹茶,今天的行程也再度從買抹茶展開。麥格雷格這幾天在東京的遊記都很精彩,日前在記者會上,她向鈴木誠也、今永昇太提問隊友有多享受這趟日本行,鈴木誠也當場吐槽:「我覺得你才是最享受的那一個。」

The food inside Tokyo Dome doesn't compare to Dodger Stadium... it's FAR more affordable!@DarrenMHaynes goes searching for the right meal & even tries to sell some himself - and no, that's NOT underwear on Darren's head 😳#TokyoSeries @kcalnews #Dodgers pic.twitter.com/8rwExAtbxi