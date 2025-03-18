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MLB／道奇克蕭「自費」帶家人來日本 搭新幹線到京都旅遊

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭幫球迷簽名。 美聯社
克蕭幫球迷簽名。 美聯社

道奇與小熊隊將在今明兩天進行東京開幕戰，3屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）「自費」帶家人來日本京都旅遊，體驗人力車。

道奇隊官方社群帳號曬出克蕭一家人遊京都的影片，他們先在車站搭乘新幹線，克蕭說，「我們要搭新幹線去京都，大家都很興奮，這很有趣。」

克蕭一家人前往京都當地街道遊走，還搭人力車體驗竹林小徑，影片最後克蕭一家人興奮喊道：「我們愛京都。」

克蕭休賽季進行左腳與左膝手術，開季將從傷病名單出發，也沒進入道奇海外31人名單。不過克蕭仍「自費」帶家人來到東京，進東京巨蛋與隊友們練球，本月15日有和日籍前隊友黑田博樹會面，16日還幫現場球迷簽名。

克蕭 道奇

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