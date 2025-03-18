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MLB／道奇教頭稱日本球員「黃金世代」大谷翔平發表看法

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟東京開幕戰將於今晚點燃戰火，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時直呼現在是日本球員的「黃金世代」，大谷翔平也發表他的看法。

據《The Athletic》報導，大聯盟日本球員數量達到歷史新高，道奇對此特別重視，出生於日本沖繩的羅伯茲表示，「這是黃金世代，我認為這會讓更多人期盼日本球員來這裡，大聯盟隊伍對來自日本的球員，信心達到歷史新高。」

對於總教練黃金世代的說法，大谷表示，「很難說這是不是日本球員在美國的黃金世代，因為我知道在我之前，很多日本球員已經來過，但如果能有5個球員同場出賽，那真的是一件大事，真的是很大的突破。」

本次東京開幕戰參賽的日本球員有道奇隊大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，以及小熊隊今勇昇太和鈴木誠也。其他在大聯盟打拼的日本球員有達比修有、松井裕樹、千賀滉大、菊池雄星、前田健太、吉田正尚、菅野智之、小笠原慎之介，以及有小聯盟合約的青柳晃洋和藤浪晉太郎。

大谷翔平 小熊 道奇

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