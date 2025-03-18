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MLB／東京開幕戰今晚登場 道奇帶來經濟效益估高達40億

中央社／ 東京18日專電
大谷翔平對於棒球運動的巨大效應隨加入道奇後更為擴大。 歐新社
大谷翔平對於棒球運動的巨大效應隨加入道奇後更為擴大。 歐新社

美國職棒大聯盟（MLB）東京開幕戰今天、明天晚上在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇將對上芝加哥小熊，兩隊來自日本5名選手的表現備受注目。有日本學者估算道奇這次來日本，帶來的經濟效益約40億日圓（約新台幣9億元）。

道奇與小熊的開幕戰引爆熱潮。 法新社
道奇與小熊的開幕戰引爆熱潮。 法新社

日本TBS資訊節目報導，道奇與小熊這次在東京巨蛋舉辦海外開幕戰，東京巨蛋附近的官方商品店大排長龍，周邊商品熱賣。日本關西大學名譽教授宮本勝浩表示，道奇與小熊的比賽，以及日前道奇與阪神虎、讀賣巨人的熱身賽，合計約帶來40億日圓的經濟效益。

道奇與小熊分別和巨人、阪神進行熱身賽。 路透
道奇與小熊分別和巨人、阪神進行熱身賽。 路透

其中，道奇與讀賣巨人以及阪神虎的熱身賽這2場的經濟效益約16億日圓，道奇與小熊的開幕系列2場比賽的經濟效益約24億日圓。如果道奇隊超級球星大谷翔平能擊出全壘打，網路競拍、招牌的廣告效益等，估計經濟效益還會再提高1至2億日圓。

道奇日籍球星三本柱。 美聯社
道奇日籍球星三本柱。 美聯社

這次是MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰，由去年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇與有悠久歷史的芝加哥小熊對戰，而兩隊陣中日本頂尖選手也隨隊回到故鄉，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及小熊隊的今永昇太和鈴木誠也，讓這場比賽備受關注。

今永昇太和鈴木誠也。 美聯社
今永昇太和鈴木誠也。 美聯社

日本TBS資訊節目報導今天近中午播出記者在東京巨蛋前採訪台灣的新聞主播藍于洺的內容。日本記者報導，MLB東京戰的選手沒有台灣選手，但竟有10多名記者前來東京巨蛋採訪。

東京開幕戰吸引爆滿媒體。 美聯社
東京開幕戰吸引爆滿媒體。 美聯社

這位主播受訪時表示，上個月台灣在世界棒球經典賽（WBC）資格賽贏賽，挺進明年的正式賽，可能將對上大谷翔平等選手。加上去年11月台灣在世界棒球12強賽就是在東京巨蛋贏得世界第一，棒球風氣正盛。

東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」湧入眾多球迷搶購商品。圖中央社提供
東京巨蛋附近的「MLB東京開幕戰官方商店」湧入眾多球迷搶購商品。圖中央社提供

東京開幕戰帶來龐大經濟效應。 美聯社
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