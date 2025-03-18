MLB／達比修有遭遇疲勞問題 金恩將扛下教士開幕戰先發

教士隊今天宣布強投金恩（Michael King）將擔任開幕戰先發，日籍強投達比修有則遭遇疲勞問題。

現年38歲的達比修去年因傷只先發16場，他上周五面對皇家隊投了4局，送出4K只失1分，這場比賽後，他已連2天未進行任何投球訓練。

教士總教練席爾特（Mike Shildt）解釋，「我們只是讓他稍微休息一下，並重新評估他的投球計畫，他目前狀態不錯，投了4局球數控制得很好，但我們想在漫長賽季中保持謹慎。」席爾特表示會每天評估達比修狀況，從醫療角度進行接下來的安排。

達比修曾3度擔任教士開幕戰先發，距離追平教士隊史紀錄只差1次。教士最終選擇金恩擔任開幕戰先發，他去年才轉任全職先發，出賽31場有30場先發，主投173.2局飆出201K，防禦率2.95，每局被上壘率1.19。