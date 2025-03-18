MLB／東京開幕戰大谷預告晚上見 挑戰首打席首球全壘打

美國職棒MLB官方賽事睽違6年首次在日本舉辦，今晚將在東京巨蛋由道奇對決小熊隊。大谷翔平昨天並未現身練習，但預料將以第一棒指定打擊身分登場。他今天也在個人社群Instagram帳號發文，告訴所有粉絲「晚上見（See you tonight）」。

小熊隊派出今永昇太先發，他將投出本季第一球，打者是大谷翔平，成為日本選手之間的對決。

如果大谷能在MLB本賽季的第一球開轟，他將成為1986年紅襪隊埃文斯（Dwight Evans）、2018年小熊隊哈普（Ian Happ）之後，MLB史上第3位在賽季第一球就擊出全壘打的球員，令人備受期待。

根據日媒統計，大谷曾在151場比賽中擔任第一棒，累積打出12支首打席全壘打，雖然在第一球就開轟的紀錄只有一次，但他在開幕戰的第一打席總是特別積極。此外，在15日與讀賣巨人的熱身賽中，大谷在第2打席就把戶鄉翔征的曲球轟出右外野看台，顯現他能迅速掌握機會，令人對他在開幕戰的表現充滿期待。

今永昇太同樣對這場對決感到興奮，他昨天在賽前記者會表示，「非常期待這場比賽。這場比賽將成為歷史性的比賽，能夠站上這個舞台，我感到非常榮幸，希望能帶著自信踏上投手丘」。

當被問第一球會怎麼投，今永昇太幽默地說，「這就像是猜拳的時候先說『我要出剪刀』一樣。我不會透露第一球會投什麼。但如果是第25球的話，我可以告訴你，我大概會出『布』吧」，風趣發言讓現場笑聲不斷。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）先前表示，強打貝茲（Mookie Betts）確定將缺席18、19日的開幕戰。貝茲從美國出發時就已經身體不適，缺席了先前2場熱身賽。他雖然參加了16日的賽前練習，也出席了由大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等3名日籍隊友舉辦的聚餐，但沒有現身正式訓練。

羅伯茲表示，球隊目前正在考慮讓貝茲提前返回美國，以專心恢復健康。貝茲原本應該擔任打線的第2棒，與大谷、弗里曼（Freddie Freeman）組成強力打線，他的缺席對道奇來說無疑是一大損失。