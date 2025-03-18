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MLB／預測藤浪回日職加入火腿 鈴木誠：新庄剛志能幫他

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 美聯社
藤浪晉太郎。 美聯社

日本火球男藤浪晉太郎在大聯盟熱身賽表現差，防禦率高達7.71。前大聯盟投手鈴木誠認為藤浪將從小聯盟開季，也有可能轉戰墨西哥聯盟，如果回日本職棒，日本火腿隊是潛在下家。

儘管藤浪晉太郎曾獲水手教頭威爾森（Dan Wilson）稱讚，但他春訓5場比賽，交出4.2局6保送、防禦率7.71、每局被上壘率1.93的不及格成績單。

由於春訓表現不佳，鈴木誠認為藤浪新賽季將從小聯盟出發，若無法改善控球，甚至可能面臨被釋出的命運，如果沒其他球隊願意接手，他或許要考慮前往墨西哥聯盟，甚至回歸日本職棒。

鈴木誠提到，若藤浪回日職，潛在下家是火腿隊。火腿監督新庄剛志2021年曾說，「我很想要藤浪，如果他來我這裡，一定會變強。」

鈴木誠還表示：「藤浪的速球即使在大聯盟也是一大武器。如果找到合適環境，仍有機會發揮實力。新庄剛志的自由風格，可能幫助他找回信心。」

新庄剛志 日本火腿 日職 藤浪晋太郎

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