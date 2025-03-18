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MLB／「小鬍子」史泰德復出首戰超神 塞爾：勇士最好的投手

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊火球男「小鬍子」史泰德。 路透
勇士隊火球男「小鬍子」史泰德。 路透

勇士隊火球男「小鬍子」史泰德（Spencer Strider）傷癒復出，今天在熱身賽面對紅襪隊，主投2.2局狂飆6K，宣告自己強勢回歸。

史泰德去年只出賽2場，4月動內部支撐手術（Internal brace）修復右手肘尺側副韌帶，導致整季報銷。史泰德曾在2023年入選明星賽，先發32場奪下20勝，主投186.2局狂飆281K，防禦率3.86，奪下國聯勝投王和三振王，塞揚獎票選第4。

如今史泰德滿血回歸，復出首戰面對8名打者就K掉6人，27球中只有4顆壞球，最快球速達98哩。史泰德受訪時表示，「投完第一局後，那是難得的時刻，我在場上感到開心，而不是對這個世界感到憤怒，這感覺真的很好。」

去年奪下國聯塞揚獎的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）盛讚史泰德，「說實話，他仍然是這支球隊最好的投手。」

史泰德預計4月下旬才會重返大聯盟投手丘，他解釋，「我們需要冷靜下來，不能操之過急。今天的表現很容易讓人覺得現在就可以上場，但這樣想太激進，我們的目標很長遠，希望衝擊世界大賽時，我能處於巔峰狀態。」

Chris Sale 勇士 史泰德

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