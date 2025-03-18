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MLB／響尾蛇「卡仔」神速跑出三壘打 熱身賽打擊率0.387

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾。 法新社
卡洛爾。 法新社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾Corbin Carroll）春訓熱身賽狀況佳，今天再度交出雙安表現，打擊率高達0.387。

響尾蛇今天與天使隊交手，卡洛爾擔任第3棒右外野手，首打席掃出右外野深遠安打，用飛毛腿奔上三壘，這是他今年熱身賽首支三壘安打，後來隊友用安打送他跑回本壘。

3局下無人出局一、二壘有人，卡洛爾擊出右外野安打，帶有1分打點。4局下他吞下三振，6局下敲出一壘滾地出局，7局上卡洛爾退場休息，響尾蛇終場以5：11輸給天使。

總計卡洛爾今天4支2，有1打點、2得分，春訓打擊率0.387、整體攻擊指數（OPS）1.312。

Corbin Carroll 卡洛爾 響尾蛇

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