MLB／響尾蛇「卡仔」神速跑出三壘打 熱身賽打擊率0.387
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）春訓熱身賽狀況佳，今天再度交出雙安表現，打擊率高達0.387。
響尾蛇今天與天使隊交手，卡洛爾擔任第3棒右外野手，首打席掃出右外野深遠安打，用飛毛腿奔上三壘，這是他今年熱身賽首支三壘安打，後來隊友用安打送他跑回本壘。
3局下無人出局一、二壘有人，卡洛爾擊出右外野安打，帶有1分打點。4局下他吞下三振，6局下敲出一壘滾地出局，7局上卡洛爾退場休息，響尾蛇終場以5：11輸給天使。
總計卡洛爾今天4支2，有1打點、2得分，春訓打擊率0.387、整體攻擊指數（OPS）1.312。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言