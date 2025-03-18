MLB／日本廁所好吃驚 小熊老將太太狂讚「音姬」太貼心

道奇、小熊隊今晚將在東京巨蛋進行海外開幕戰，選手們連日來備戰之餘，也把握機會體驗日本文化，小熊40歲老將透納（Justin Turner）的太太寇特妮（Kourtney Turner）分享最新奇的體驗，來自日本廁所內的擬音裝置「音姬」。

寇特妮在IG上分享一段影片，附上馬桶、大便、音符的emoji，寫著：「東京巨蛋滿足你的所有廁所需求」，畫面帶到牆上一整排的按鍵，她按了「音姬」按鈕，再示範調整音量。

這則貼文下方吸引留言「這簡直是史上最棒」、「這是我在日本最喜歡的東西」，投手普萊斯利（Ryan Pressly）的太太凱特說：「應該讓大家都知道」，透納則是回給老婆一連串的emoji；也有人告訴她，這在日本非常普遍。

道奇赫南德茲（Kike Hernández）則在昨天帶著老婆、女兒一起前往迪士尼海洋，穿著全身粉紅色的運動套裝，與達菲熊一起擺出可愛的POSE合照畫面溫馨。