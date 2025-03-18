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MLB／李灝宇代打敲二壘打 跑回老虎超前分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇今天支援大聯盟春訓熱身賽，代打一登場就掃二壘打，隨後跑回球隊的超前分，幫助老虎隊終場以9：6擊敗海盜隊。圖／取自老虎官方IG
李灝宇今天支援大聯盟春訓熱身賽，代打一登場就掃二壘打，隨後跑回球隊的超前分，幫助老虎隊終場以9：6擊敗海盜隊。圖／取自老虎官方IG

22歲台灣「怪力男」李灝宇今天支援大聯盟春訓熱身賽，代打一登場就掃二壘打，隨後跑回球隊的超前分，幫助老虎隊終場以9：6擊敗海盜隊。

兩隊前5局打完形成6：6平手，6局下一出局、壘上無人時，李灝宇代打，面對有4年大聯盟資歷的勞倫斯（Justin Lawrence），滿球數後鎖定一顆95.9哩內角伸卡球，打出中外野平飛二壘安打，擊球初速106哩。農場排名第3的麥克戈尼（Kevin McGonigle）隨後敲安，護送李灝宇跑回超前分。

李灝宇續留場上擔任三壘手，他的第2打席在7局下面對拉米瑞茲（Yohan Ramírez），靠一壘手希米洛（Nick Cimillo）失誤站上二壘，麥克戈尼的打席，希米洛又發生失誤，老虎先跑回三壘上的分數，李灝宇也挑戰本壘出局。

李灝宇此役2支1，在今年大聯盟熱身賽累積24打數敲出4支安打，其中3支是二壘打，打擊率1成67。

MLB 大聯盟 李灝宇

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