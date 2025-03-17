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MLB／東京開幕戰門票炙手可熱 已喊價至250萬日元

中央社／ 東京17日綜合外電報導
MLB東京開幕戰門票炙手可熱，已喊價至250萬日元。 美聯社
MLB東京開幕戰門票炙手可熱，已喊價至250萬日元。 美聯社

美國職棒MLB東京海外開幕戰明天點燃戰火，球迷爭睹大谷翔平的風采，不僅門票上月開賣1小時內即售罄，二手票交易平台更是喊價高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。

路透社報導，效力洛杉磯道奇的大谷翔平與兩位隊友日籍強投山本由伸和佐佐木朗希，以及芝加哥小熊的左外野手鈴木誠也和投手今永昇太，都將現身東京巨蛋。

MLB自2000年以來共在日本舉辦6次海外開幕賽，而這次參賽的日籍球員數則創下歷屆之最。

據日本當地媒體報導，道奇與小熊在東京巨蛋兩場賽事的門票上個月開賣1小時內即售罄，而線上二手票交易平台StubHub標明的門票售價更是高達250萬日圓（約新台幣55萬元）。

關西大學榮譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）表示，大谷的爆紅已成為一種「社會現象」，光是去年，他的商品銷售和代言，就幫道奇球團進帳大約1170億日圓（約新台幣259億元）。

這場眾所矚目的球賽揭幕前夕，道奇的藍白配色席捲首都東京，去年第3度獲頒最有價值球員殊榮的大谷翔平，東京街頭隨處可見以他為主的看板廣告。

自從2023年底大谷翔平與道奇簽訂破紀錄的大約以來，加上媒體大篇幅報導他的愛犬、婚姻，並和竊取他資金且涉賭的翻譯水原一平分道揚鑣，日本掀起熾烈的大谷狂熱。

大谷翔平

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