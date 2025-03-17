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MLB／愛犬Decoy在哪裡？大谷翔平揭曉答案：留在洛杉磯
大谷翔平的愛犬Decoy是否隨主人一起造訪東京，連日來都未獲得解答，今天他在個人IG上一連兩則貼文揭曉答案，Decoy留在洛杉磯家中陪懷孕中的太太真美子。
道奇隊在13日從美國亞利桑納出發，大谷當時貼出的搭機照片中，包括Decoy在外出包中打哈欠的模樣，當時讓許多球迷都以為Decoy要跟著主人一起回到日本了，但道奇所發布一系列選手搭機照片中並未見到Decoy身影，因此動向引起不少討論。
大谷今天先貼出與藝術家村上隆互動的照片、影片，兩人一起開箱球員卡，並在卡上留下簽名，同時間影片捕捉到一旁有人詢問大谷：「翔平，你有帶你的狗來嗎？我有看到照片。」大谷回答：「沒有，他在洛杉磯。」
大谷下一則貼文馬上分享Decoy在家留守的照片，球迷留言：「在家陪馬麻太乖了」、「在家裡看把拔打全壘打吧！」
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